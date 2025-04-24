ويظهر الفيديو فرق الإنقاذ وهي تخرج الطفل من داخل البئر، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، كان برفقة أسرته في نزهة بمنطقة تيط مليل، عندما اختفى عن أنظار والديه بشكل مفاجئ، ليعثر عليه لاحقا داخل بئر مهجورة.

وقد أعاد الحادث إلى الذاكرة مأساة الطفل ريان، الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر شمالي المغرب عام 2022، في حادثة أثارت تعاطفا واسعا داخل المغرب وخارجه.