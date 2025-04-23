الشابة البريطانية كورتس إنغهام (22 عاما) ظهرت في مقطع وهي ترش زيت دوار الشمس Frylight على ساقيها تحت أشعة الشمس في المملكة المتحدة، مدعية أن النتيجة "تستحق المعاناة".

لكنها عادت بعد ساعة فقط لتشارك صورة حروقها الشمسية، قائلة: "هذا بعد ساعة واحدة من استخدام الزيت النباتي"، مستهزئة بالمعلقين الذين وصفوا ما فعلته بالخطر، وواصفة إياهم بـ"الثلجيين".

مقطع الفيديو، الذي شاهده أكثر من 775.000 شخص، أثار موجة من التعليقات المستنكرة، حيث قال أحد المتابعين: "أطباء الجلدية يبكون الآن"، بينما علّق آخر: "أنتِ تقلين نفسك حرفيًا".

من جهتها، حذرت الدكتورة صوفي مومنين، استشارية الأمراض الجلدية في عيادة كادوجان، من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن "زيوت الطهي ليست مصممة للبشرة، واستخدامها تحت أشعة الشمس يمكن أن يضاعف الأضرار، مثل الحروق الشديدة والتلف الخلوي طويل الأمد". بحسب موقع "LADbible Group" البريطاني.

وأضاف روس بيري، المدير الطبي لعيادات Cosmedics: "لا يوجد شيء اسمه سمرة آمنة. مجرد حروق شمسية واحدة في حياتك قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد لاحقا.

كما أن استخدام زيت الطهي يزيد من خطر الإصابة بضربة شمس، تصبغات، شيخوخة مبكرة، وخطر سرطانات الجلد مع تكرار التعرض."

ويعيد هذا السلوك للأذهان ترند خطير كان شائعا في السبعينيات، حين استخدم بعض الأشخاص زيوت الطهي بدلا من واقي الشمس، معتقدين أنها تسرع التسمير. غير أن الدراسات أثبتت لاحقا أن هذه الممارسة تعرض الجلد لأضرار تراكمية قاتلة.

وقد وجه الخبراء دعوات صارمة لتجنب اتباع "حيل تيك توك" غير الآمنة، والتقيد بإجراءات السلامة أثناء التعرض للشمس، أهمها: