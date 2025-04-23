وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة اقتراب شخص مقنّع من الخلف، ليطلق عليه رصاصة في مؤخرة الرأس.

وتم نقل شيره إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وفيما بعد، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به أثناء محاولته الهروب إلى خارج البلاد عبر ولاية أدرنة.

وخلال التحقيقات، اعترف المشتبه به بارتكاب الجريمة مقابل 50 ألف يورو، رغم أنه لا يملك أي سجل جنائي سابق.

وكشف في إفادته عن شبكة منظمة تقف وراء الجريمة، وذكر أسماء وألقاب الأشخاص الذين حرضوه على تنفيذ القتل، وهو ما فتح الباب أمام الأجهزة الأمنية للتوسع في التحقيقات، ومعرفة المزيد من المعلومات حول القتيل وعلاقاته.