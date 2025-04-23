وفي منشور على حسابه على "فيسبوك" قال رمضان إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح "كوتشيلا".

وأضاف أن "جمهور محمد رمضان يعرفه جيدا وهو لم يرتدي ملابس سيدة في أي فيلم أو مسلسل".

وتابع قائلا إنه ارتدى حلقا في أذنه بأحد الأفلام ولكنه لم يقم بذلك على الإطلاق في حياته الواقعية.

وأوضح أن جمهوره يعلم أن الملابس التي ظهر بها في الحفل الأول، لا يقصد بها الشكل الذي تم ترجمته على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان الغرض من هذه الملابس هو الظهور بمظهر فرعوني، موجها الشكر لمصممة الملابس، وتوقع أنها ربما لم تملك ميزانية مالية كافية، وهو ما جعل الزي يبدو قصيرا بعض الشيء.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد الفنان محمد رمضان، لـ"ظهوره ببدلة رقص مخلة بالآداب العامة وإهانة للعلم المصري"، حسبما نقل موقع "بوابة أخبار اليوم".

وجاء في البلاغ أن "الفنان محمد رمضان ظهر مؤخرا بمهرجان كوتشيلا في أميركا، والذي أساء فيه إساءة بالغة للدولة المصرية وشعب مصر بالكامل بل وللحضارة والفن المصري الأصيل".

وأضاف البلاغ: "رمضان تعدى على قيم وعادات المجتمع المصري وإهانة العلم المصري بعد ظهوره بارتداء حمالة صدر من الذهب أشبه ببدل الرقص التي ترتديها الراقصات، ثم قام برفع علم مصر والتلويح به بما فيه إهانة للعلم والرمز المصري، وهنا تكمن الطامة الكبرى في أن العديد من الشباب يقومون بتقليد المبلغ ضده في ملابسه وأداءه مما يعتبر خطر على المجتمع المصري".