وأوضحت الشرطة أن الإسبانيين (53 عاما) و(59 عاما) اقتحما اليخت الذي يبلغ طوله 12 مترا ويرسو في ميناء سان أنطونيو دي لا بلايا يوم الأحد الماضي في عيد الفصح، بالقرب من مطار الجزيرة حيث يبيتان عادة.

وقد أبحرا وقطعا مسافة 25 كيلومترا تقريبا، قبل أن يدركا أنهما ضلا الطريق وأطلقا نداء استغاثة بالقرب من كابريرا، وهي جزيرة صغيرة تقع جنوب مايوركا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقيل إن الرجلين شعرا بالارتياح الشديد عندما ألقت شرطة المياه القبض عليهما واعتقلتهما.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرجلان كانا يخططان للعيش على متن اليخت.

ويعتبر الوضع السكني في مايوركا متوترا، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والعدد الكبير من السياح الذين يتوافدون على الجزيرة كل عام.

وتعيش مجموعة من المشردين في المطار، على الرغم من أنه لطالما حاولت الشركة المشغلة للمطار طردهم.