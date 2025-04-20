ووقع الحادث في مدينة تانغشان، الشهر الماضي، عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات وحدها في غرفتها، وفقا لصحيفة "بكين نيوز".

وشعرت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، بالحر، فقررت فتح النافذة.

ولسوء الحظ، كان هيكل النافذة مفككا، مما تسبب في سقوط الفتاة وهبوطها على منصة تقع على بعد 18 طابقا أسفل، حيث لم تتمكن من الإمساك بأي شيء لتستند إليه.

ورغم سقوطها المؤلم، فقد تمكنت الفتاة من السير بضع خطوات بعيدا عن المنصة التي هبطت عليها، رغم وجود الكثير من الدماء حول فمها وأذنيها، كما كانت عيناها منتفختين بسبب جلطات دموية.

وبعد نقلها إلى مستشفى بكين للأطفال، تم تشخيص إصابة الفتاة بكسور في ذراعيها وحافة جبينها والفقرات الصدرية، دون تسجيل أي أضرار في دماغها.

وخضعت الفتاة بحسب موقع ساوث تشاينا مورنينغ بوست" لعدة عمليات جراحية وغادرت المستشفى بعد 10 أيام.