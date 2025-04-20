وأكدت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، في بيان لها أن قرار استئناف نشاط فروع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها مؤقتا خلال الأيام الماضية جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المصرية، وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالأغذية غير المطابقة للمواصفات.

وكان وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار قد عقد اجتماعًا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء طارق الهوبي لمناقشة آليات الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت التي تتداولها، مؤكدا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتعامل الفوري مع أي قضايا تهم الرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الصحة العامة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار أن الحملات الرقابية التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء منذ بداية عام 2025 شملت المرور على أكثر من 63 ألف منشأة غذائية وسحب 23 ألف عينة غذائية لفحصها في المعامل المركزية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن إعدام 186 طنًا من الأغذية غير الصالحة و48 ألف لتر من العصائر والمشروبات المتغيرة الخواص إلى جانب ضبط 327 طنًا من الأغذية و102 ألف لتر من المشروبات للاشتباه في عدم صلاحيتها وتحرير 47 ألف محضر جنحة صحية وإيقاف تشغيل 14 ألف منشأة غذائية لمخالفات تتعلق بالترخيص أو التلوث.

وكشفت وزارة الصحة عن أن سلسلة محلات "بلبن" وفروعها التابعة مثل "كرم الشام" و"كنافة وبسبوسة" والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن جودة منتجاتها، ونفذت الفرق الرقابية 232 جولة تفتيشية على فروع ومصانع هذه السلسلة، حيث تم رصد كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، إلى جانب وجود 122 منشأة غير مرخصة.

وأوضحت أنه أظهر فحص 437 عينة أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مما أدى إلى إعدام 697 كيلوغرامًا من الأغذية و70 لترًا من المشروبات، وتحرير 387 محضرًا لمخالفات صحية وإدارية.

وأوضحت الوزارة أن رئيس هيئة سلامة الغذاء عقد اجتماعًا مع أحد مالكي سلسلة "بلبن" في 6 أبريل 2025 لمناقشة الإجراءات التصحيحية المطلوبة إلا أن السلسلة لم تستجب لاستيفاء هذه الإجراءات، وأنه في ضوء توجيهات الرئيس تم التواصل مجددًا مع مالكي السلسلة لعقد اجتماع تنسيقي يهدف إلى توضيح الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع واستئناف النشاط في أقرب وقت ممكن، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة استمرار جهودها في رصد حالات التسمم الغذائي حيث سجلت 1004 حالات اشتباه بالتسمم خلال الربع الأول من 2025، مع تعزيز برامج الترصد الصحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يعمل المعهد القومي للتغذية على تقييم نسب استهلاك السكريات ووضع إجراءات لتقليلها، وذلك للوقاية من الأمراض المزمنة.