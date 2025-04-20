وقبل أيام، أعلنت مدينة البندقية الإيطالية استعدادها لاستضافة زفاف مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته المذيعة السابقة لورين سانشيز.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحماس بلغ ذروته في البندقية، ونقلت عن مصدر محلي: "يكاد الناس يصابون بالهستيريا من شدة الحماس.. بداية من سيارات الأجرة المائية وصولا إلى موظفي الاستقبال في الفنادق".

وأبرزت أن ثلاثة من أفضل فنادق المدينة محجوزة بالكامل لهذا العرس: أمان فينيس، وسانت ريجيس، وقصر غريتي.

وتابعت: "ستستقبل هذه الفنادق حوالي 200 ضيف، يُعتقد أن من بينهم مشاهير مثل أوبرا وينفري، وكيم كارداشيان، وباربرا سترايسند، وليوناردو دي كابريو، ورجلا الأعمال باري ديلر وبيل غيتس. ويروج حديث أيضا عن حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت: "كما ستتم الاستعانة بـ200 موظف إضافي خلال فترة الحفل بين 26 و29 يونيو، حيث تتحدث مصادر عن فعاليات متعددة على مدار ثلاثة أيام".

ويعتقد الكثيرون في البندقية أن جزيرة سان جورجيو ماغوري الخاصة هي المكان الذي اختاره الزوجان لإقامة حفل زفافهما.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بيزوس "قلق للغاية" بشأن الخصوصية، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر في بلدية البندقية أنه لن يتم إغلاق أي أماكن عامة، وسيظل بإمكان السياح الاستمتاع بأجواء المدينة أثناء إقامة حفل الزفاف.

وكان بيزوس أعلن خطوبته على سانشيز في مايو 2023.