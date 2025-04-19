وبحسب وسائل إعلام مصرية، اعترف المتهم بجريمته، وأدلى بتفاصيل صادمة أمام النيابة، مشيرًا إلى ندمه على ما فعله.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، وأصدرت قرارًا بتوجيه 4 اتهامات له، وهي: استغلال موقعه الوظيفي، استدراج قاصر، والتحرش بها، ومحاولة إقامة علاقة غير شرعية.

تحقيقات الشرطة أظهرت أن المدرس بدأ في إيهام التلميذة بأنها تعاني من مس جن، وهو ما جعلها تستجيب لعرضه "جلسات علاجية" في منزله.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بعد أن تقدم الأهل ببلاغ ضد المدرس، وأمام النيابة أقر بأنه ارتكب هذا الفعل في "لحظة ضعف".