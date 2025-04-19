ونشر تشانغ تشيشن، القنصل العام للصين في دينباسار بإندونيسيا، تغريدة عبر منصة "إكس"، تضمنت صورة لليفيت وهي ترتدي فستانا أحمر مزينا بدانتيل أسود، إلى جانب صور لفستان مشابه معروض على موقع صيني للتجارة الإلكترونية.

كما أرفق تشيشن لقطة شاشة لتعليق من أحد الأشخاص كتب فيه: "الدانتيل الموجود على ياقة هذا الفستان نُسج في مدينة مابو، وصُبغ في مصنعنا".

وفي إشارة تحمل طابعًا ساخرا، كتب الدبلوماسي الصيني: "اتهام الصين أصبح تجارة، لكن شراء منتجاتها هو أسلوب حياة. الدانتيل الجميل على الفستان تعرف عليه موظف في شركة صينية وأكّد أنه من صنعهم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين توترا كبيرا، حيث فرضت واشنطن رسوما جمركية تصل إلى 145 بالمئة على المنتجات الصينية، بينما ردّت بكين برسوم بلغت 125 بالمئة.

من جهة أخرى، شكّك العديد من مستخدمي منصة "إكس" في صحة ادعاءات القنصل الصيني، معتبرين أن الفستان المعروض على الموقع الصيني قد يكون نسخة مقلدة.

وقال أحد المستخدمين ساخرا: "ربما تقصدون فستانا من تصميم ماليزي قامت الصين بتقليده؟"

وأضاف آخر: "كل ما تصنعه الصين مسروق. فستانها أصلي وليس صينيًا".