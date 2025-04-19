وطردت سلطات مدينة كيوتو السائق، بعدما صورته كاميرا مراقبة داخل حافلته وهو يختلس 6 يورو (1000 ين) عام 2022.

ورفع السائق دعوى ضد سلطات المدينة بعد رفضها طلبه بالحصول على تعويضه التقاعدي الذي يبلغ 83 ألف دولار.

وبعدما أدين الرجل في البداية، ألغي الحكم الصادر في حقه إذ وجدت المحكمة أن العقوبة مبالغ بها.

وأصدرت المحكمة العليا حكما نهائيا لصالح المدينة وأعادت فرض العقوبة الأساسية، معتبرة أن سلوكه قد يقوض الثقة العامة في النظام والإدارة السليمة لخدمة الحافلات.

ووقع الحادث، عندما صعدت مجموعة من 5 ركاب إلى الحافلة ودفعوا 1150 ين. ثم طلب السائق منهم إيداع 150 ينا في صندوق التبرعات، وقبل شخصيا ورقة نقدية بقيمة 1000 ين (6 يورو) لم يعلن عنها.

ورغم تصويره، حاول الرجل الذي تم توبيخه مرات عدة بسبب حوادث مختلفة بحسب حكم المحكمة، إنكار الوقائع.