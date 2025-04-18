وذكرت تقارير أن آخر أعمال عيد التي تعرض الآن في دور السينما، هو فيلم (فار بـ 7 ترواح)، الذي طرح فى موسم أفلام عيد الفطر وتواجد وسط منافسة قوية ولكن كانت المفارقة هو أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية "جثة" وهو شخص متوفى تدور حوله الأحداث.

وتداولت وسائل إعلام مجموعة صور من كواليس فيلم فار بـ 7 ترواح تكشف عن أنه كان هناك جثة جاهزة بشكل الفنان سليمان عيد ليتم استخدامها فى كثير من مشاهد العمل.

يذكر أن فيلم فار بـ 7 ترواح يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم إدوارد وأحمد فتحي ومحمود حافظ وعدد أخر من الفنانين .

وأعلن خبر وفاة الفنان سيلمان عيد، نجله عبدالرحمن، على صفحته الرسمية بفيسبوك.