وأدى انقطاع الكابل الذي يدعم العربة إلى توقف كل من التلفريك الصاعد والهابط، أثناء عبورهما في مونتي فايتو ببلدة كاستيلاماري دي ستابيا بمدينة نابولي.

وقال محافظ نابولي ميشيل دي باري، إن التلفريك الصاعد إلى الأعلى تحطم في نهاية المطاف، مما تسبب في وقوع الضحايا، بينما تم إجلاء 8 سياح وعامل التلفريك.

واستجابت للحادث قوات الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية، إلى جانب رجال الإطفاء والشرطة وخدمات الحماية المدنية.

ووقع الحادث بعد أسبوع واحد فقط من إعادة افتتاح التلفريك، الذي يشتهر بإطلالاته على جبل فيزوف وخليج نابولي، للموسم الحالي.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تعازيها للضحايا وعائلاتهم، وقالت إنها على اتصال مع رجال الإنقاذ بينما كانت في واشنطن، حيث التقت الرئيس الأميركي دونالد ترامب.