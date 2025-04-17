وأظهر مقاطع فيديو ومضات متكررة من اللهب تنطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر بولاية كولورادو الأميركية، متجهة إلى إدمونتون في كندا.

ويمكن سماع طاقم الطائرة عبر بث مباشر يطلب فحصها بحثا عن سبب حريق في المحرك، الذي أكد الطيار أنه ناتج عن وجود أرنب.

وقال الطيار، وفقا لشبكة "إي بي سي" الإخبارية: "أرنب يمر عبر المحرك رقم 2. هذا يكفي".

وقال راكب إنه سمع دويا قويا، على ما يبدو بعد أن ابتلع المحرك الأرنب، تبعه اهتزاز شديد في الطائرة أثناء استمرار صعودها.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.

وأعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان: "عادت رحلتنا من دنفر إلى إدمونتون بسلام إلى دنفر لمعالجة احتمال اصطدام حيوانات برية بالطائرة".

وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عن أكثر من 20 ألف اصطدام طائرات بحيوانات برية خلال عام 2024 وحده، معظمها طيور.

وخلال العام ذاته، لم يتم الإبلاغ إلا عن 4 "اقتحامات" لأرانب.