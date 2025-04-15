وقالت وسائل إعلام مغربية إن "المرصد التابع لإدارة الدفاع الوطني، أصدر تحذيرا حول ثغرة أمنية في تطبيق واتساب على ويندوز".

وأضافت أنه "وفق نشرة أمنية صادرة عن المركز بتاريخ 9 أبريل الحالي، فإن الأمر يتعلق بالتحديد بإصدارات واتساب الأقدم من نسخة 2.2450.6".

وكشفت أن "الثغرة التي أطلق عليها اسم CVE-2025-30401، اكتشفها خبير خارجي".

وتسمح هذه الثغرة لقراصنة الإنترنت باختراق تطبيقات المستخدمين، مما قد يؤدي إلى إخفاء فيروسات أو برمجيات خبيثة على الأجهزة، والوصول بالتالي إلى بيانات مستخدمي التطبيق.

وكان المغرب قد شهد الأسبوع الماضي تسريب بيانات خاصة لأكثر من مليوني موظف وبيانات مئات الشركات والمقاولات، بعد "هجوم سيبراني" تعرضت له مؤسسات رسمة.

وتعليقا على ذلك أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن “الهجمات السيبرانية.. التي تعرض لها موقعان وطنيان رسميان وهما موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وأيضا موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقف وراءها جهات معادية، وأدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي”.