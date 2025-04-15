وجاء في البلاغ أن "الفنان محمد رمضان ظهر مؤخراً بمهرجان كوتشيلا في أميركا، والذي أساء فيه إساءة بالغة للدولة المصرية وشعب مصر بالكامل بل وللحضارة والفن المصري الأصيل".

وأضاف البلاغ: "رمضان تعدى على قيم وعادات المجتمع المصري وإهانة العلم المصري بعد ظهوره بارتداء حمالة صدر من الذهب أشبه ببدل الرقص التي ترتديها الراقصات، ثم قام برفع علم مصر والتلويح به بما فيه إهانة للعلم والرمز المصري، وهنا تكمن الطامة الكبرى في أن العديد من الشباب يقومون بتقليد المبلغ ضده في ملابسه وأداءه مما يعتبر خطر على المجتمع المصري".

وتابع أن "محمد رمضان أساء إلى العلم المصري بعد أن قام برفعه بتلك الصورة المبتذلة وسط حلقات من الرقص الفج، وربطه للعلم والتلويح به بهذا الشكل الذي يعتبر إساءة إلي الدولة المصرية، مختتماً بلاغه بطلب التحقيق فيه وإحالة محمد رمضان للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وأثار رمضان، خلال الساعات الماضية، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في المهرجان، والتي وصفها البعض بأنها تشبه "بدل الرقص"، فيما قال آخرون إنها لا تناسب ملابس الرجال.

كيف ردّ رمضان؟

اختار النجم المصري الردّ بطريقة غير مباشرة على الانتقادات، حيث شارك على حساباته في المواقع الاجتماعية "الآراء" التي نوهت بإطلالته أو فسّرتها أكثر.

وقبلها، وجّه الفنان المصري رسالة شكر لمصممة إطلالته، حيث قال على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "شكرا جزيلا لفريدة تمرازا، لقد حوّلت عبقريتك إطلالتي في مهرجان كوتشيلا إلى تعبير عن الفخر والقوة المصرية".