ويأتي هذا عقب مهاجمة هاشم عبيدي، منفذ تفجير "مانشستر أرينا"، لثلاثة ضباط في سجن فرانكلاند.

وأفادت جمعية ضباط السجون (POA) بأن عبيدي ألقى زيتا ساخنا على الضباط وطعنهم بشفرات مصنوعة من صواني الطهي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إنه "من الواضح أن خطأً فادحًا قد وقع" في طريقة التعامل مع عبيدي.

وأعلنت وزارة العدل أنها ستُجري مراجعة شاملة للحادث.

وقال مارك فيرهيرست، الرئيس الوطني لجمعية ضباط الشرطة، بأن عبيدي يُشتبه في أنه صنع سكاكين من صينية خبز من المطبخ، حيث أصيب أحد الضباط بقطع في الشريان بعد طعنه في الرقبة، وتلقى آخر جروحًا بالغة في الظهر.

وحُكم على عبيدي بالسجن مدى الحياة، بحد أدنى 55 عاما، لمساعدته شقيقه في تنفيذ تفجير انتحاري عام 2017 استهدف حفلًا للمغنية أريانا غراندي.

كان عبيدي نزيلاً لفترة طويلة في مركز الفصل التابع لسجن فرانكلاند، والذي يضم أقل من 10 سجناء، ويُستخدم لإيواء من يُعتبرون الأكثر خطورة وتطرفاً.

وانتقل إلى فرانكلاند بعد تنفيذه هجوماً سابقاً على ضباط سجن بلمارش بلندن عام 2020.

وأُضيفت عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر على هذا الهجوم إلى الحد الأدنى السابق لعقوبته.

في وقت سابق من العام نفسه، أُدين عبيدي بـ 22 تهمة قتل ومحاولة قتل وتآمر لإحداث انفجار يُحتمل أن يُعرّض حياةً للخطر، وذلك في إطار هجوم مانشستر أرينا.

وأعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء عن استيائه من هجوم السبت، مضيفًا: "يعمل موظفو السجون على مدار الساعة للحفاظ على أمن البلاد، ولن نتسامح أبدًا مع العنف الموجه ضدهم".

وأضاف أن إدارة السجون تريد تزويد الضباط بسترات واقية من الطعن لمنع مثل هذه الحوادث.