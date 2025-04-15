وأسقط فانس كأس بطولة كرة القدم الجامعية الوطنية في البيت الأبيض خلال زيارة فريق أوهايو باكايز.

وبينما حاول فانس رفع الكأس، تدخل لاعب فريق أوهايو باكايز، تريفيون هندرسون، للمساعدة، وأمسك بقمة الكأس.

وبينما كانت عملية رفع الكأس تتم، انقسمت الكأس إلى نصفين، وأسقط فانس قاعدتها التي سقطت على الأرض.

وتمكن هندرسون ولاعب آخر من الإمساك بقمة الكأس.

وبعد سقوط قاعدة الكأس، شهق بعض الحضور، بينما ضحك آخرون أو صفقوا.

ومازح فانس الجمهور بشأن الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه لم يرد "أن يحصل أحد بعد فريق ولاية أوهايو على الكأس، لذلك قررت كسرها"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ودعا الرئيس دونالد ترامب أبطال كرة القدم الجامعية لعام 2025 للاحتفال بفوز أوهايو باكايز باللقب في حفل أقيم بالبيت الأبيض.

ويبلغ وزن الكأس التي أسقطها فانس حوالي 16 كيلوغراما، وهي مصنوعة من الذهب والبرونز والفولاذ المقاوم للصدأ.