وقال مدير إعلام صحة النجف ماهر العبودي في حديث لـ "السومرية نيوز": "تم تسجيل 250 حالة اختناق في عموم المحافظة مع خمسة حوادث سير بسبب العاصفة الترابية".

وأوضح أن "مستشفى المشخاب سجل 40 حالة ومستشفى المناذرة 55 حالة ومستشفى الحكيم العام 48 حالة ومستشفى الصدر 40 حالة ومستشفى الفرات 17 حالة".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية العراقية: "تأثرت مدن جنوب ووسط البلاد بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط الرياح السطحية الغربية والجنوبية الغربية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب البلاد وتسببت في تردي الرؤية الأفقية دون 1 كم وانعدامها في العديد من المناطق".

وأضافت: "من المتوقع أن تهدأ الرياح قليلا ويقل تركيز الغبار وتخف شدة موجة الغبار خلال ساعات الليل ويستمر بعض الغبار عالقا الاجواء على أن يعود للتشكل بتركيز أقل خلال ساعات صباح يوم غد الثلاثاء".