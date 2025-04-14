وكشف مقطع فيديو متداول، عن محاولة أحد المعجبين الوصول لسيرين عبد النور على المسرح، ودفع حارس الأمن الذي تصدى له بعنف.

وفور وقوع الحادث، طلبت سيرين من الفرقة الموسيقية التوقّف عن العزف، وتقدّمت نحو الشاب بنفسها، معبّرة عن استيائها من عنف رجل الأمن.

وقالت للشاب: "إنت انتحاري"، في تعليق يعكس دهشتها من تصرفه المفاجئ.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، ووصفوا تصرف سيرين بالإنساني تجاه جمهورها.