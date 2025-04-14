وقد أظهر الممرض، ويدعى إلياس الشتيوي، شجاعة ومهنية عالية بعدما تطوع لتقديم المساعدة الطارئة.

واستعان الشتيوي باتصال فيديو مع مولدات وممرضة، قدمتا له الإرشادات اللازمة لتوليد السيدة بنجاح، رغم صعوبة الظروف المحيطة والضغوط التي فرضها الوضع داخل المنزل.

وخلف هذا التدخل ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من الأشخاص بشجاعة الممرض وتفانيه في عمله بمهنية وإنسانية.

ماذا حدث؟

وفي تفاصيل الواقعة، جماعة آيت سدرات الجبل العليا في تنغير، إنه "نظرا لعدم وجود مولدة بالمركز الصحي آيت حمو اسعيد، قام الممرض إلياس الشتيوي الحديث التعيين.. بعمل بطولي بعد أن قام بتوليد امرأة حامل جاءها المخاض بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال فانتقل الممرض الياس إلى بيتها محاولا مساعدتها.

وتابعت في بيان أنه "وبعد محاولات عدة، وجد أن مخاضها كان عسيرا فقرر نقلها معية عائلتها بتنسيق مع السلطات المحلية مشكورة نحو مستشفى القرب ببومالن دادس أقرب مركز تشتغل فيه ممرضات قابلات لأن الأمر تجاوز خبرته، إلا أن السيول حاصرت المنطقة من كل جانب".

وأضافت أن الشاب "ربط الاتصال باستعمال تقنية الفيديو مباشرة مع قابلات المستشفى الإقليمي تنغير وممرضة قابلة بالمركز الصحي امسمرير اللاتي وجهنه و ساعدنه وبعد مجهودات حثيثة دامت لأكثر من ساعة وضعت الحامل بنتا بصحة جيدة على الساعة السادسة والنصف مساء، ومازال إلياس يراقب المرأة الحامل و ابنتها إلى حدود الساعة".