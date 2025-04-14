تقع المدينة التي يعود تاريخها إلى الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 1550-1292 قبل الميلاد) قرب الإسكندرية شمال مصر.

وأثناء عمليات التنقيب، عثر الفريق على أوان وأباريق وأساسات معمارية ضخمة، يُرجح أنها تعود لمعبد.

وبرز اسم ميريت آتون، ابنة إخناتون وشقيقة توت عنخ آمون في المدينة مع وجود فرضية أن الموقع كان مركزًا لإنتاج النبيذ باسمها التجاري.

ولم يُحدد اسم هذه المدينة المصرية بعد، ولكن قد يُكشف عنه في حفريات مستقبلية.

وقال سيلفان دينين، عالم الآثار في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ومؤلف الدراسة، بأنه ليس من الواضح تماما حجم هذه المدينة.

كما عُثر فيها على عدة مبانٍ من معبد مُخصص للفرعون المصري رمسيس الثاني، الذي حكم بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد في عهد الأسرة التاسعة عشرة.

وبحسب الباحثة سيلفان دينين، فإن الاكتشاف "يعيد تقييم التاريخ الحضري القديم لشمال مصر".