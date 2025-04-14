وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأستاذة، التي كانت تدرس بإحدى مؤسسات التكوين المهني بالمدينة، توفيت متأثرة بمضاعفات إصابتها الخطيرة، جراء اعتداء الطالب عليها باستخدام آلة حادة.

وانتشر في وقت سابق مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء، ويظهر سقوط الضحية أرضا بعد إصابتها، في مشهد صادم أثار موجة تعاطف كبيرة، وسلط الضوء على ظاهرة العنف الموجه ضد الأطر التربوية.

وفي رد فعل على الحادث، أعربت الجامعة الوطنية للتكوين المهني عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الاعتداء البشع"، معلنة عزمها حمل الشارة الحمراء الثلاثاء ، تعبيرا عن الغضب والمطالبة بضمان سلامة رجال ونساء التعليم.

وقالت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، إنها "تتابع بقلق بالغ تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها نساء ورجال التكوين المهني، دون أن يقابل ذلك أي رد فعل مسؤول أو حماية فعلية من طرف الجهات الإدارية الوصية".

وجددت النقابة المطالبة بـ"تفعيل الإجراءات الوقائية والأمنية داخل مؤسسات التكوين، من خلال توفير عناصر أمن مؤهلة، ومراجعة القوانين الداخلية وشروط تسجيل المتدربين بما يضمن عدم تحول المؤسسات التكوينية إلى إصلاحيات ومراكز الدعم النفسي، وتنظيم حملات تحسيسية ترسخ قيم الاحترام والانضباط".

من جانب آخر، فقد تم توقيف الطالب المتهم في الجريمة، حيث تقرر إيداعه السجن، في انتظار بث الجهات المختصة في القضية.