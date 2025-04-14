ومع انتشار الصورة كثرت التساؤلات عن ماهية البيان الذي وقعت عليه، لتكشف فيما بعد عقيلة أردوغان أنه بيان النوايا الحسنة العالمي لمبادرة "صفر نفايات"، وهي المبادرة التي طُرحت خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان أول الموقعين عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتب أمينة أردوغان في حسابها على منصة "إكس": "سعدت كثيراً بلقاء السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي زارت بلادنا في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع".

وتابعت: "خلال اجتماعنا، ناقشنا المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تؤثر على حياة النساء والأطفال في سوريا، وتطرقنا إلى أهمية الجسور التي ستبنيها النساء من خلال الحوار والتضامن في عملية إعادة الإعمار".

وأكملت: "وفي هذه المناسبة، أود أن أشكر السيد الدروبي، الذي يؤمن بأن المسؤولية البيئية هي أيضًا مسألة ضمير مشترك، على دعمه من خلال التوقيع على إعلان حسن النية العالمي بشأن القضاء على النفايات الصفرية".

وفي سبتمبر 2022، تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان 30 مارس من كل عام، يوما عالميا للنفايات الصفرية، وذلك بمشاركة أمينة أردوغان كضيف خاص للأمانة العامة للمنظمة الأممية.

وفي هذا الإطار، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقترحا مكتوبا من أجل تولي عقيلة الرئيس التركي رئاسة مجلس الأمم المتحدة الاستشاري للنفايات الصفرية.