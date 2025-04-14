وقد نشر الرجل، الذي نجا بأعجوبة من الحادث، فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة، حيث تعرض لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى فيما بعد.

وفي الفيديو الذي نشره، يظهر الراعي في حالة من الصدمة والذهول، حيث كان غير قادر على استيعاب ما حدث وهو يشير إلى وقوع حادث سير وقع له مع طائرة اخترقت الحقل فجأة.

والجمعة، شهد محيط مطار فاس سايس، حادثة سقوط طائرة خاصة من طراز "هوكر 800" خلال محاولة هبوطها. وكانت الطائرة قادمة من مطار مراكش المنارة، وقد تعرضت لحادث خطير أثناء محاولتها الهبوط، حيث انزلقت عند نهاية المدرج قبل أن تنقلب.