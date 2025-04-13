ووثق مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل لحظة دخول ترامب إلى القاعة وسط ترحيب كبير من الجمهور، حيث صافح كينيدي بحماس، متجاهلا يد هاينز الممدودة للمصافحة، ما وضعها في موقف محرج أمام الكاميرات والحضور.

لكن رد فعل هاينز جاء ساخرا، إذ لوحت بيدها في الهواء بعد تجاهل ترامب لها، ثم حاولت كسر الجمود بالتربيت على كتفه أثناء مروره بجانبها، من دون أن يبدو عليه الانتباه. وفي مشهد لافت آخر، حرصت هاينز على مصافحة حفيدة ترامب، كاي، بحرارة.

ويبدو أن ترامب لاحظ وقع تصرفه، إذ أظهرت صور لاحقة أنه حاول تدارك الموقف بمصافحة هاينز والتحدث معها ومع زوجها لاحقًا.

يُذكر أن هاينز كانت من أبرز المنتقدين لترامب خلال حملاته الانتخابية، ورغم دعم زوجها له في انتخابات 2024، أكدت مرارا أنها لا تشاركه ذلك التوجه. ومع ذلك، شوهدت لاحقا في حفل أقيم بمقر إقامة ترامب، بدت خلاله مرتاحة وسط دائرته المقربة.