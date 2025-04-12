وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو للمشادة التي وقعت أثناء افتتاح مسجد، الجمعة، مما أثار ضجة ودعوات لاتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الموقف.

وقال بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، إن الوزيرة منال عوض أصدرت قرارا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج "بناء على التحقيقات التي أجرتها الوزارة، بعد تلقيها مذكرة من المحافظ عبد الفتاح سراج".

وأكدت الوزيرة أنه "لم تتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح"، مؤكدة "ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي، وبمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة".

وكان سكرتير عام المحافظة قد "تجاوز لفظيا" في حق نائب المحافظ، وقال له "انت ماعندكش دم".

وحسب وسائل إعلام مصرية، أرجع البعض سبب المشاجرة إلى "أولوية السير بجوار المحافظ".

وبعد المشادة، تقدم سراج بمذكرة رسمية ضد عبد الجابر، مما استدعى فتح تحقيق واتخاذ قرار من وزارة التنمية المحلية.