وقال موقع "هسبريس"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الطائرة المعنية من طراز "هوكر 800" وتحمل ترقيما مغربيا، وهي طائرة خاصة تابعة لإحدى شركات تأجير الطائرات، كانت قادمة من مطار مراكش المنارة، وقد تعرضت لحادث خطير أثناء محاولتها الهبوط، حيث انزلقت عند نهاية المدرج قبل أن تنقلب.

وأضاف وفقا للمعطيات الأولية بأن الطائرة كانت تقل 3 أفراد يشكلون طاقم الرحلة، وقد أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيدوهات لتحطم الطائرة.

ولم تصدر السلطات إلى حدود الساعة معطيات أو تفاصيل بخصوص الحادث.