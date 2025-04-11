وتوجه المحتجون إلى فرع من فروع المحل في طرابلس وحاول عدد منهم تحطيمه قبل أن يُضرموا النار في واجهته الخارجية في محاولة لإحراقه ما أدى إلى حالة من الهلع، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وبعد أن تم ختم محلات "ريتيكيا" في بلدة حلبا العكارية بالشمع الأحمر بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، أقدم محتجون على فك أحرف اسم المحل عن واجهاته الخارجية ورميها على الارض، احتجاجا وغضبا، مستخدمين رافعة خاصة لهذا الغرض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قالت العلامة التجارية "ريتيكيا" في بيان، "رداً على الحملة العنيفة التي طالتها، بعد إطلاق أسماء نسائية على صور بعض المنتجات ضمن حملة تسويقية اتُّبعت بنية حسنة ودون أي خلفية دينية أو تاريخية، نقدم اعتذارنا الصادق والواضح من جميع من شعر بالإساءة أو الاستفزاز بسبب استخدام بعض الأسماء، وهو أمر لم يكن مقصودا بأي شكل من الأشكال، ولم يصدر عن نية للتقليل من شأن أي شخصية تاريخية أو دينية أو المساس بمعتقدات أي جهة".

وأقرتّ "بوقوع خطأ غير مقصود في اعتماد بعض الأسماء، والتي تبيّن لاحقًا أنها تلامس مشاعر دينية لدى شريحة واسعة من المجتمع"، مؤكدة أن "هذا الخطأ لم يكن بدافع الاستفزاز أو التقليل من القيمة الرمزية لهذه الأسماء، بل جاء ضمن نمط تسويقي عام اعتمدناه منذ تأسيس الشركة، حيث يتم اختيار أسماء للمنتجات بشكل عشوائي أو رمزي دون الربط أو التلميح لأي مدلولات دينية أو تاريخية".

وأعلنت "اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الخطأ، عبر: سحب الأسماء كافة التي أثارت الجدل من المنتجات المذكورة ومراجعة شاملة لكل السياسات التسويقية المعتمدة داخل الشركة".