وانتشر عدد من الصور للافتات المحروقة، بعد وضعها على طول طريق المطار الوحيد في لبنان.

لافتات "عهد جديد للبنان" تم تعليقها لتحل مكان صور الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وقادة آخرين في الحزب وإيران وغزة.

وكان اللبنانيون قد عبروا عن فرحهم بعودة الحياة إلى المنطقة التي تُعَدّ بوابة البلد للمسافرين.

ولفّت الصور التي ترفع العلم اللبناني الطريق المؤدية من مدخل مطار بيروت، مروراً بجادة الأسد والنفق المؤدي إلى المدينة الرياضية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات بشأن الحادثة.