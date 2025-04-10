وعلى الرغم من انتشار الفيديو بكثرة، إلا أن التدقيق خلص إلى أن الحريق لم يكن في دمشق.

وقالت وسائل إعلام إن الفيديو قديم يوثق حريقاً نشب في مسجد الشيخ علم الدين في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط المصرية مطلع عام 2022.

وبحسب منصة "تأكد"، شهد الجامع الأموي في دمشق عدة حرائق على مر العصور. آخر هذه الحرائق وقع في عام 1893م، حين اندلع حريق كبير دمر أجزاء واسعة من المسجد، بما في ذلك القبة الوسطى والفسيفساء الرخامية.