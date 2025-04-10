واعتقلت السلطات 6 أشخاص، من بينهم زوجة الضحية ميرفي عزت أوغلو (30 عامًا)، على خلفية الحادث.

وعند وصول الشرطة إلى المنزل والعثور على آثار دماء، أجرت عملية بحث واسعة النطاق.

وبنتيجة عمليات البحث، عُثر على جثة الشخص مقطعة الأوصال مغطاة بالتراب داخل فتحة تهوية المنزل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في غازي عنتاب بعد انتهاء عمل فرق التحقيق في مسرح الجريمة.

ونقل جثمان عمر عزت أوغلو، الذي اكتملت إجراءات الطب الشرعي الخاصة به، إلى مسقط رأسه في منطقة أعزاز في سوريا، للدفن.

وتم إحالة المتهمين الستة الذين استكملت إجراءات احتجازهم إلى المحكمة بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم.