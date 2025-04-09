وقبل دقائق من العرض الذي كان من المقرر إقامته يوم الإثنين، كتب سامح حسين منشورا عبر صفحته على "فيسبوك" معتذرا لجماهيره عن تأجيل عرض الفيلم لظروف خارجة عن الإرادة، وفقا للمنشور.

رواية الرقابة على المصنفات

أكد رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال أن ما أثير بشأن إلغاء العرض الخاص لفيلم "استنساخ" بسبب وجود مشاكل رقابية غير صحيح.

وأشار إلى أنه تم تأجيل العرض لأن فريق الفيلم حضر للرقابة بعد أوقات العمل الرسمية، فلم يتم توقيع التصريح الخاص بعرض الفيلم.

رد منتج الفيلم

من جانبه، قال منتج فيلم "استنساخ" أحمد بجة إن "التصريح بأن فريق الفيلم تأخر عن مواعيد العمل الرسمية للرقابة على المصنفات الفنية تصريح مغلوط"، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث مطلقا.

وأضاف في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "مدير إنتاج الفيلم كان متواجدا في مقر الرقابة على المصنفات الفنية منذ بداية الدوام الرسمي صباح يوم الإثنين، موضحًا أن مدير الإنتاج أبلغه بأن هناك تعطيلاً متعمدًا بشأن إنهاء أوراق عرض الفيلم، مبينا أن مدير الإنتاج ظل متواجدا في مقر الرقابة حتى انتهاء المواعيد الرسمية للعمل من دون أن يستطيع تخليص الإجراءات اللازمة لعرض الفيلم".

ولفت إلى أنه قام بدعوة أبطال وصناع الفيلم للعرض الخاص في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وقام بإنهاء كل التجهيزات، وفي الأخير لم يعرض الفيلم لسبب لم يعرف، متسائلا "من يتحمل مثل هذه الخسائر، مؤكدا أن إلغاء عرض الفيلم ربما تسبب في حملة دعاية مجانية كبيرة".

عرض الفيلم

ولم يحسم الجدل بشأن منع عرض الفيلم أو تأجيله حتى لحظة عرضه يوم الثلاثاء في أحد المراكز التجارية بالتجمع الخامس، حيث احتفل صناع الفيلم بعرضه الأول وسط الجمهور.

ويتناول فيلم "استنساخ" قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في المجتمع، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.