وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن بلاغا من السكان في العقار بسبب الأصوات المزعجة داخل الشقة قاد لاكتشاف الجثة.

وأوضحت أنه عندما انتقل رجال المباحث للشقة محل البلاغ، وبالفحص اكتشفوا خروج رائحة كريهة من داخل الشقة وبتفتيشها عثروا على جثة مقطعة لأشلاء داخل أكياس بلاستيكية ومحتفظ بها في الـ"ديب فريزر".

ومع تعميق البحث تبين أن جثة الضحية تعود إلى رجل أعمال، وأن المتهم بقتله هو شقيق فتاة علم بوجود علاقة غير شرعية بينهما فقرر قتله بعد استدارجه للشقة.

وقد ألقى الأمن القبض على المتهم في القضية في انتظار تعميق التحقيق لكشف جميع ملابسات الجريمة.