ورصد فيديو متداول لماني وهو يجلس على الأرض ويحتفل بهدف رونالدو من ركلة جزاء، وذلك في اللحظات الأخيرة من المباراة، حتى قبل أن يسجل اللاعب البرتغالي الهدف.

وقد لاقت هذه اللحظة التي وصفت بـ"المثيرة" إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على تفاعل ماني مع زميله في الفريق وثقته الكبيرة في قدرة رونالدو على هز الشباك.

وكانت المباراة، التي جمعت النصر والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي، قد انتهت بفوز النصر 3-1.