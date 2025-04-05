الحادثة وقعت عندما هاجم نمر أبيض محمد أثناء العرض وقام بالتهام ذراعه وسط حالة من الرعب والذعر بين الحاضرين، وتم نقل العامل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وخضع لعملية جراحية أدت إلى بتر ذراعه اليسرى بسبب التهتك الشديد في الأنسجة والأوعية الدموية، بحسب مصدر في المستشفى.

وأكد محمد في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "يعمل مساعد مدرب أسود في السيرك وأن مهمته تبدأ في وقت العرض فقط، حيث يقوم بفك أحد النمور المربوطة داخل القفص لتأدية العرض ومن ثم ربطه مرة أخرى بعد نهاية العرض".

وأضاف أنه أثناء قيامه بربط النمر بعد انتهاء العرض الخاص به قام نمر آخر أبيض بالهجوم عليه والتهام ذراعه، قبل أن تسود حالة من الخوف والذعر بين الحاضرين من الجمهور وتدخل أحد زملائه بشوكة حديدية في محاولة لإنقاذه.

وعقب الواقعة باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص الحيوانات في السيرك، والتأكد من سبب وقوع الحادث، وإيقاف جميع أعمال السيرك لحين انتهاء أعمال لجنة الطب البيطري في الواقعة التي تسببت في بتر ذراع أحد العاملين.

من جانبها قررت محافظة الغربية صرف تعويض مالي فوري للمصاب، لمساعدته في تجاوز محنته، كما أمرت بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص معاش شهري للمصاب، لضمان حياة كريمة له بعد إصابته التي أدت إلى بتر ذراعه، مما جعله غير قادر على العودة إلى عمله السابق.

وقالت المحافظة إن العامل المصاب وقّع على عقود عمله الجديدة، بعد أن تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير وظيفة مناسبة لحالته الصحية، مشيرة إلى أن الوظيفة ستكون بداية جديدة له، وأنها ستظل داعمة له حتى يتجاوز أزمته.