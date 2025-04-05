وجاء ذلك خلال احتفال أقامته مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقالت الموظفة في مايكروسوفت ابتهال أبو السعد، عندما قاطعت كلمة سليمان "أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية".

ورد سليمان الذي كان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الموظفة قائلا "أسمع احتجاجك، شكرا لك". ثم جرى إبعاد الموظفة عن المكان.