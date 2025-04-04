وقال طارق عبد الدايم عم الطفلة "إيمان" من ذوي الهمم، إن "شقيقه وابنته استقلا القطار بعد الانتهاء من جلسة علاج دورية للطفلة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مضيفا أن القطار بعد أن تخطى محطة كفر السنابسة، تعرض لرشق حجارة على عرباته ما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ ومرور الحجارة عبرها"..

تلف كامل للعين

وأكد في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إن "أخيه وابنته تعرضا لإصابات مباشرة، إلا أن إصابة الطفلة هي الأخطر، موضحا أن "إيمان" أصيبت بكسر في الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، مبينا أن ذلك تسبب في تلف كامل لعين الطفلة".

وأشار إلى أن "إيمان" تلقت الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقاهرة، معربا عن أمله في إجراء العمليات الجراحية التي تتطلبها حالة الطفلة، ومؤكدا أن "إيمان" مصابة بالأساس بفشل في النخاع العظمي وتحتاج لزراعة نخاع، وأن أسرتها أجلت هذه العملية بسبب ارتفاع كلفتها".

ردود أفعال رسمية

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن الطفلة "إيمان" تم عرضها على استشاريين في تخصصات الرمد، والمخ والأعصاب، والأطفال، كما خضعت لعدد من الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، لتقييم الحالة من جميع جوانبها الطبية وتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لحالتها الصحية.

وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن "الفحوصات الأولية أظهرت أن الطفلة تعاني من تهتك كامل لقرنية العين اليمنى، ويجري وضع خطة علاجية مناسبة لحالتها، لافتا إلى أن الطفلة تم وضعها تحت الملاحظة على مدار الـ 24 ساعة".

من جانبها أكدت وزارة النقل في بيان لها على شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة لركاب وقائدي القطارات، وتعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أنها أوضحت بشكل دورى ومكثف عبر حملات التوعية التي أطلقتها، خطورة هذه الظاهرة، لافتة إلى ضرورة المشاركة في التوعية من مخاطرها.

بدوره ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم، وإتلافٌ مستنكر للمرافق العامة، مؤكدا أن التوعية بخطر هذا السلوك وضررِه واجب ديني ووطني.

وعبر مركز الأزهر في بيان عن إدانته لحادثة رشق قطار تابع لسكك حديد مصر بالحجارة، مما أدى لفقد طفلة صغيرة عينها، جراء هذا الاعتداء، مبينا أن التعدي على المرافق العامة بالإتلاف جريمة تفوق في إثمها الاعتداء على الممتلكات الخاصة، لما فيها من اعتداء على حق الدولة وجميع أفرادها.