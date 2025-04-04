وأضاف التقرير، الذي صدر في مؤتمر للذكاء الاصطناعي في العاصمة الرواندية، كيغالي، أن النمو المتزايد حاليا في قطاع التعهيد في القارة الأفريقية قد يتباطأ، وحث العاملين على تعزيز مهاراتهم حتى ينتقلون إلى وظائف أفضل.

وتجمع أكثر من 1000 من صناع السياسات وقادة الأعمال وجماعات المصالح في كيغالي لأول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا على الإطلاق.

ودعا الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي ألقى خطابا في المؤتمر في يوم افتتاحه، إلى المزيد من الاستثمارات والابتكار والإبداع.