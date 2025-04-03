وأوضحت الوكالة أن "محققين من أكثر من 30 دولة فككوا شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسيا تضم نحو مليوني مستخدم في جميع أنحاء العالم واعتقلوا 79 شخصا".

كما بينت أنه "لم يشتبه في أن الـ 79 شخصا قاموا بمشاهدة أو تحميل مقاطع مصورة لاستغلال الأطفال جنسيا فحسب، بل يشتبه أيضا في أن بعضهم كان يشارك بشكل نشط في الاستغلال".

وأضافت يوروبول أنه تم إغلاق منصة تعرف باسم "كيدفليكس" تحت إشراف السلطات في ولاية بافاريا الألمانية.

ولفتت يوروبول إلى أن هذه كانت واحدة من أكبر شبكات استغلال الأطفال جنسيا في العالم، كما تشكل أكبر عملية لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا في أوروبا حتى الآن.