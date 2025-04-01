وبحسب وسائل إعلام عراقية، أفاد مصدر أمني، الإثنين، بإلقاء القبض على المتهم بالقتل، مضيفا أنه تم التعرف على جثة المجني عليها الملقبة بـشوق العنزي.

وبين أنه تم القبض على الجاني تولد 2003 بعد أن تمكن من الهرب الى محافظة الأنبار.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن الشرطة عثرت على جثة العنزي في شقة بحي العدل في بغداد بعد تعرضها للضرب بآلة حادة أدت لمقتلها.

وقال موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي، إن القاتل يبلغ من العمر 22 عاماً، وأن دافع الجريمة هو السرقة.

وأضاف الموقع أن الشرطة ضبطت بحوزة الشاب المتهم مسدساً، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه بعد توقيفه.