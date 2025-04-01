وانتشر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اللحظات المروعة، حيث تظهر الشاحنة، التي يبدو أن سائقها فقد السيطرة عليها، وهي تتجه بسرعة نحو الرصيف، لتصدم السيدة بشكل مباشر ما أدى إلى وفاتها على الفور.

كما ظهر في الفيديو الرجل الذي تمكن من النجاة بأعجوبة من الحادث المأساوي، بعد أن سرع خطواته هاربا من الشاحنة التي انحرفت عن مسارها في اللحظات الأخيرة.

وقد أثار الحادث حالة من الصدمة والذهول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن السبب وراء الحادث هو عطل في فرامل الشاحنة.