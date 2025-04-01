وانهار أولانرواغو (30 عاما)، المصنف في فئة الوزن الخفيف الثقيل، خلال مباراة من 8 جولات ضد منافسه جون مبانوغو، حيث سقط فجأة إلى الوراء على الحبال من دون أي احتكاك مع خصمه كما ظهر في مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، تدخل الحكم لتوقيف النزال، في حين سارع الفريق الطبي على الحلبة، لتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي.

ورغم محاولات إنقاذه، تم نقل أولانرواغو إلى مستشفى محلي في العاصمة الغانية أكرا، إلا أنه فارق الحياة بعد 30 دقيقة من الحادث.

وكان أولانرواغو قد تم التأكد من لياقته البدنية وخضوعه للفحص الطبي قبل المباراة، التي كانت قد حصلت على الموافقة الرسمية من مجلس الملاكمة النيجيري.