بأسلوبها العفوي وروحها الفكاهية، تحدثت شيماء سيف عن ذكرياتها الفنية ومواقفها الكوميدية، وشاركت الحضور بغناء مقاطع موسيقية وسط أجواء احتفالية مليئة بالحيوية.

كما تطرقت إلى نجاح مسلسلها الأخير، مشيدة بدور فريق العمل والتفاعل الكبير الذي حظي به المسلسل من الجمهور والنقاد.

المصالحة العاطفية وعودة الحياة الزوجية

بعيدًا عن الأضواء، كشفت شيماء للمرة الأولى عن تفاصيل حياتها الشخصية، متحدثة عن الأزمة التي مرت بها في علاقتها مع زوجها المنتج محمد كارتر، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الفترة الماضية.

وأكدت أن الأخبار المتداولة كانت مجرد تكهنات، موضحة أن الخلافات الزوجية أمر طبيعي، لكنها اختارت العزلة لفترة حتى تهدأ الأمور.

وأشادت بالدعم الذي تلقته من أصدقائها المقربين، مثل الفنانتين يسرا وفيفي عبده، اللتين حرصتا على الوقوف بجانبها في أزمتها.

كما أكدت أن علاقتها بزوجها عادت إلى طبيعتها بعد تجاوز الخلافات، مشددة على أهمية الصدق والتفاهم في أي علاقة زوجية.

الفن والحياة.. بين النجاح والشائعات

لم تغفل شيماء الحديث عن تأثير الشائعات على حياتها الشخصية والمهنية، حيث أوضحت أن التعامل مع الأقاويل المغلوطة بات جزءًا من حياة المشاهير، لكنها تفضل عدم الالتفات إليها والتركيز على أعمالها الفنية.

وفي نهاية اللقاء، أرسلت شيماء تهنئة خاصة لجمهورها بمناسبة العيد، مؤكدة أن السعادة تكمن في مشاركة اللحظات الجميلة مع من نحب، سواء في الفن أو الحياة الشخصية.