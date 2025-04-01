وذكر بيان الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446 هـ، بلغ 122 مليونا و286 ألفا و712 شخصا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبلغ عدد المعتمرين خلال رمضان 16 مليونا و558 ألفا و241، بينما صلى في المسجد الحرام إجمالي 75 مليونا و573 ألفا و928، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 30 مليونا و154 ألفا و543.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام.