وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط كوناك على المسرح مغشيا عليه قبل إعلان وفاته.

وأعلنت وزارة الصحة في شمال قبرص التركية عن وفاة كوناك، مؤكدة أنه تم نقله إلى مستشفى حكومي بعد تعرضه لحالة صحية مفاجئة أثناء غنائه على المسرح.

وقالت إنه سيتم تشريح جثمان كوناك وسيتم نقله إلى مستشفى في نيقوسيا لإجراء التشريح، ومن المتوقع أن ينقل جثمانه إلى تركيا بعد التشريح.

انتقادات وجدل

وقد أثارت وفاة كوناك انتقادات وجدلا بشأن إجراءات السلامة في الحفلات الموسيقية.

وانتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم توفير فرق طبية أو أجهزة إنعاش في المواقع، مشيرين إلى أن المكان كان مكتظا وغير جيد التهوية.

وشدد الخبراء على أهمية الإسعافات الأولية، مشيرين إلى أن دقائق معدودة قد تكون حاسمة في مثل هذه الحالات.

"ابن الشمال"

ويعد فولكان كوناك الملقب بـ "ابن الشمال"، من أبرز الأسماء في الموسيقى الشعبية التركية.

ودرس كوناك الذي ولد في طرابزون عام 1967 في معهد إسطنبول التقني للموسيقى التركية، وحقق شهرة واسعة في بداية التسعينات بألبومه "إفوليم" الذي صدر عام 1993.