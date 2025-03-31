وفي منشور على منصة "تروث سوشال" الأحد، ذكر ترامب أنه يعمل مع "الأشخاص الرائعين في خدمة الحدائق الوطنية" لإجراء تحسينات هائلة في البيت الأبيض، مع التركيز على الحفاظ على التاريخ وحمايته.

وأضاف ترامب: "أحد التحديات المثيرة للاهتمام هو شجرة زرعها الرئيس الأسطوري أندرو جاكسون، وهي شجرة ماغنوليا جنوبية جلبت من منزله في تينيسي".

وتابع: "الخبر الجيد هو أن الشجرة جاءت من ذا هيرميتاج، لكن الخبر السيء هو أن حالتها سيئة للغاية، وهي تشكل خطرا كبيرا على السلامة عند مدخل البيت الأبيض ويجب إزالتها".

وأكد ترامب أنه سيتم قطع الشجرة في الأيام القليلة المقبلة، ليتم استبدالها بشجرة أخرى جميلة، مضيفا: "سيتم الحفاظ على الخشب التاريخي للشجرة من قبل موظفي البيت الأبيض، وقد يستخدم لأغراض نبيلة أخرى".

وحسب شبكة "فوكس نيوز" فإنه، يقال إن جاكسون، الذي شغل منصب رئيس أميركا بين عامي 1829 و1837، زرع شجرتين من الماغنوليا بالقرب من البيت الأبيض تكريما لزوجته راشيل التي توفيت في عام 1828.

من جانبها، تؤكد خدمة الحدائق الوطنية أن هناك شكوكا بشأن ارتباط الشجرة مباشرة بجاكسون، مشيرة إلى أن الأشجار ظهرت لأول مرة في الموقع في ستينيات القرن 19.

وأوضحت الخدمة أن الأشجار تم تصنيفها في عام 2006 كـ"أشجار شاهدة" بسبب تاريخها الطويل في تحمل العديد من الأحداث التاريخية، بما في ذلك تحطم طائرة سييسنا التي استهدفت البيت الأبيض في عام 1994.

وقد تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعلان ترامب، حيث دعم مؤيدوه القرار معتبرين أن الشجرة تشكل خطرا على السلامة، في حين انتقده معارضوه معتبرين أن الشجرة تمثل جزءا مهما من التاريخ الأميركي.