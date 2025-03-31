أعرب الحمدي عن سعادته بزيارة جزيرة ياس في أبوظبي، التي وصفها بأنها المكان المثالي لقضاء العيد مع العائلة والأصدقاء. وأشاد بموقعها الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إليها، خاصة من دول الخليج، وبتنوع التجارب الترفيهية التي تقدمها، مثل عالم فيراري المليء بالمغامرات المشوقة، وعالم وارنر براذرز، الذي يعكس أجواء السينما والشهرة.

حلم التمثيل منذ الصغر

تحدث الحمدي عن شغفه بالتمثيل منذ طفولته، حيث كان يتابع الأفلام ويحاول تقليد المشاهد أمام التلفاز، رغم عدم توفر السينما في السعودية آنذاك. لكنه لم يكن يفكر في احتراف التمثيل حتى وصل إلى المرحلة الثانوية، حيث بدأت الفكرة تراوده بشكل جدي.

وبعد اكتشافه لفرصة دراسة التمثيل، قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في التمثيل والإخراج.

الشغف والصعوبات في عالم الفن

أشار الحمدي إلى أنه رغم النجاح السريع الذي حققه، إلا أنه لم يكن راضيا تماما، حيث أدرك أن الشهرة وحدها لا تكفي، بل يسعى لتقديم أعمال ذات تأثير حقيقي.

وأضاف أن عالم الفن مليء بالتحديات، حيث لا يعتمد النجاح فقط على الموهبة والجهد، بل تلعب العلاقات والمجاملات دورًا كبيرًا في الصناعة، وهو أمر لم يكن مستعدًا له في البداية.

الصداقة والحياة الشخصية

أكد الحمدي أنه يؤمن بالصداقة الحقيقية، لكنه يفضل الاحتفاظ بدائرة صغيرة من الأصدقاء المقربين، خاصة أنه واجه الكثير من الخذلان في الوسط الفني.

أما عن حياته العاطفية، فقد تحدث عن زوجته، التي بدأت كصديقة له قبل أن تتحول العلاقة إلى حب وزواج، مشيرًا إلى أن الثقة السريعة من أكبر نقاط ضعفه، وهو ما تنصحه زوجته دائمًا بالحذر منه.

نجاح مسلسل "جمان" الذي فاجأ الجميع

تطرق الحمدي إلى مسلسل "جمان"، الذي شكّل نقطة تحول في مسيرته الفنية، حيث لم يكن يتوقع نجاحه الكبير، لكنه حظي بانتشار واسع، خاصة بسبب الكيمياء المميزة بينه وبين النجمة نور الغندور، والتي جعلت الجمهور يتعلق بهما كثنائي على الشاشة.

في نهاية اللقاء، وجّه الحمدي رسالة تهنئة للجمهور بمناسبة العيد، متمنيًا لهم أوقاتًا سعيدة في جزيرة ياس، التي وصفها بأنها الوجهة الترفيهية الأفضل للكبار والصغار، لما تقدمه من تجارب فريدة مليئة بالإثارة والمرح.