وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري، الأحد، أن "القرار يشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة والمرئية والرقمية"، وكذلك الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية أو المشاركة فى أي برامج.

وأضاف أن "مخالفة القرار في حد ذاتها تعد تجاوزا للوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد، وتعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، مفيدا بأن العمل بالقرار يسري من تاريخ صدوره".

وأوضح أن "القرار يأتي تفعيلا لما أصدره مجلس إدارة الاتحاد بجلسته الأولى وفي إطار الحفاظ على النظام والانضباط داخل الاتحاد، وبهدف توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العمل".

كان حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قد ظهر في برنامج للمقالب وقال فيه، السبت، إن الأفضل لأحمد مصطفي زيزو جناح المنتخب والزمالك هو استمراره مع فريقه الحالي.

وقال حسام حسن في بيان:" أود التوضيح أن هناك اقتطاعا كبيرا في تصريحاتي لأحد البرامج الرمضانية التي عرضت اليوم حيث لم تم إذاعتها بشكل كامل مما تسبب في لبث في بعض المواضيع ومنها".

وأضاف :"تصريحاتي بشأن انتقال أحمد مصطفي زيزو للأهلي لم تكن بالشكل التي عرضت به، حيث قلت إن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع اجزاء كبيرة من الكلام".

وتابع حسام حسن أنه عندما سئل عن انتقال زيزو للأهلي واستفادة الفريق الأحمر منه بالقول: "في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيدا له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته".

وأكد مدرب المنتخب المصري في بيانه، التزامه الوقوف علي مسافة واحدة من جميع الأندية، وشدد على احترامه الكبير للأهلي والزمالك و جماهيرهم العريقة.