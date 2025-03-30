وأشارت إلى وجودها في "سي وورلد جزيرة ياس"، والتي تعد أكبر مدينة ترفيهية داخلية للحياة البحرية في العالم، معبّرة عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في هذا المكان الساحر.

كما أكدت أنها ستبدأ مغامرة جديدة في الجزيرة برفقة صديقة عزيزة ونجمة مرموقة، مشيرة إلى أنها في زيارتها المقبلة ستتحدث عن الذكريات والأصدقاء، إضافة إلى إفصاحها عن بعض الأسرار التي يمكن للمرء أن يبوح بها إما لصديق أو للبحر.

داخل عالم Warner Brothers، وجهت شكران مرتجى رسالة حب للجميع قائلة: "كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر. الجميع هنا ليشهدوا على هذا المكان الساحر المليء بالطاقة الإيجابية. إنه حقًا مكان رائع يفوق الوصف".

الصداقة.. علاقة تتجاوز الزمالة

تحدثت شكران مرتجى عن مفهومها للصداقة، موضحةً أنها ترى الصداقة بمثابة انصهار بين الأشخاص، فهي علاقة تتجاوز حدود الأخوة أحيانا، لكنها بالنسبة لها لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

كما أشارت إلى تصريح سابق أثار الجدل حول عدم استقبالها للضيوف في منزلها، مؤكدة أن الأمر لم يكن بدافع البخل، وإنما رغبتها في الحفاظ على خصوصية مكان راحتها. وأوضحت أنها تفضل رؤية الأصدقاء في أماكن أخرى، لكنها لا تمانع استقبال المقربين في منزلها.

نوستالجيا.. وذكريات الطفولة

كشفت الفنانة عن طبيعتها الحنونة التي تجعلها تعيش في ذكريات الماضي، إذ تُفضّل العودة بالذاكرة إلى فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات، حيث كانت العائلة مجتمعة والأجواء مختلفة. وأعربت عن اشتياقها الكبير لتلك الأيام التي تحمل بداخلها لحظات جميلة، حتى إنها أحيانًا تبكي عند استرجاعها.

كما خاضت حوارا مرحا حول أدوارها السابقة، وتذكرت بعض الشخصيات التي جسدتها في أعمالها الدرامية، مثل نسيبة في "جرن الشاويش"، ومدلان في "ليس سرابًا"، ومنتهى في "صندوق الدنيا"، وغيرها من الشخصيات التي تركت بصمة في قلوب المشاهدين.

حول الزواج والحياة الشخصية

فيما يتعلق بحياتها العاطفية، أكدت شكران مرتجى أنها لا ترغب في الزواج في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الظروف قد لا تسمح أحيانًا بإتمام مثل هذا المشروع لأسباب شخصية أو صحية.

كما شددت على أن علاقتها العاطفية ليست عابرة، بل قائمة على الاحترام والوضوح، داعيةً الجميع إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام السلبية أو الأخلاقية بشأن حياتها الخاصة.

روح الفكاهة

تطرقت شكران مرتجى خلال حديثها إلى بعض الطرائف التي واجهتها، مثل الموقف الشهير حينما طلب منها أحد المتابعين نطق كلمة "حلب" بالإنجليزية، ما جعلها تُخطئ وتقول "هلب" بدلًا من "Aleppo"، ليصبح هذا الموقف حديث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، عبّرت عن سعادتها بهذه التجربة الفريدة في جزيرة ياس، داعيةً الجميع إلى زيارتها والاستمتاع بأجوائها الساحرة التي تبعث على الطاقة الإيجابية والسعادة.